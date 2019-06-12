دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- عقدت سارة نتنياهو زوجة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو صفقة مع المدعي العام الإسرائيلي، وذلك للتصالح في الاتهامات الموجهة لها بالفساد، بعد أن طلبت وجبات غذائية، دليفري، إلى منزل رئيس الوزراء الإسرائيلي رغم وجود طاه خاص لخدمة رئيس الوزراء الإسرائيلي وأسرته، الأمر الذي يمنعه القانون الإسرائيلي.

وقال يهوشوا ريسنيك، أحد المحامين المشاركين في الدفاع عن زوجة رئيس الوزراء الإسرائيلي، إنه على موكلته أن تدفع حوالي 55 ألف شيكل إسرائيلي أي ما يعادل 15300 دولار أمريكي، لإتمام هذا التصالح على أن يعاد أغلبية هذا المبلغ إلى خزينة الدولة، فضلا عن غرامة مالية.

وكانت سارة نتنياهو قد طلبت وجبات غذائية بقيمة تعادل نحو 50 ألف دولار، على الرغم من وجود طاه خاص برئيس الوزراء، مما اعتبره المدعي العام في إسرائيل إهدارًا للمال العام، حيث تم دفع قيمة الطعام من أموال الدولة.

وقال محامي الدفاع، إن عزرا سيدوف، مدير منزل رئيس الوزراء الإسرائيلي متهم في نفس القضية، مشيرًا إلى أنه توصل إلى اتفاق أيضا مع النيابة.

ومن المتوقع أن يصدر قرار قاضي التحقيق في تلك القضية بشأن موافقة سارة نتنياهو على الصفقة الأسبوع المقبل.