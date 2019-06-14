مع بدء عرض مسلسل "جن".. هجوم عاصف عبر تويتر و"نتفليكس" ترد

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – لم يكد يمر يوم واحد على إطلاق أول مسلسل عربي أصلي من إنتاج نتفليكس، حتى بدأ الجدل العاصف يدور حوله لاحتوائه على مشاهد ولغة وصفت بأنها "خارجة عن الذوق العام، ولا تمثل المجتمع الأردني بأي شكل من الأشكال".

الجدل وصل بالبعض إلى حد الهجوم المباشر على أبطال المسلسل عبر حساباتهم الخاصة على وسائل التواصل الاجتماعي، وهو ما ردت عليه نتفليكس بتغريدة عبر تويتر قالت فيها.

عمل بهذا الحجم وبهذا الصيت الذي حصل عليه حتى قبل أشهر من إطلاقه، لا بد وأن يحظى بردود أفعال مختلفة، سنستعرض أبرزها أدناه، ولكن حرصا منا على عرض الآراء البناءة، لن تتضمن التغريدات أدناه أي إساءة لفريق العمل أو القائمين عليه.