دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، صورا لأمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، مع عاملات في قصره احتفالا بعيد ميلاده الـ90.

وتظهر في الصور المتداولة والتي لا يمكن لموقع CNN بالعربية التأكد من صحتها أو تاريخ تصويرها، أمير الكويت يقف وسط أربع عاملات في قصره، وفقا لمغردين، الأمر الذي تداولته وسائل إعلام بأنه "مثير للجدل".

وعلق ناصر الدولية المحامي الكويتي ومستشار وزير الدفاع الكويتي السابق، في تغريدة على التقارير التي لفتت إلى جدل في الصورة، قائلا: "ولا جدل ولاهم يحزنون امير الكويت صور مع خدمه الخاص في بيته بين احفاده وأهل بيته وهو انسان في قمة التواضع ويحضر للأفراح و يصور مع اي انسان يريد اخذ سيلفي معه شيخنا غيركم".

ويذكر أن أمير الكويت ولد في الـ16 من يونيو/ حزيران العام 1929 في مدينة الكويت.

وفيما يلي نستعرض لكم عددا من التعليقات التي تداولها نشطاء حول هذه الصورة: