دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— نشر تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، تغريدة سخر منها من الإعلامي القطري، عبدالله العذبة، موجها انتقادا لما تحمله "رزنامة" فعاليات صيف قطر.

جاء ذلك في تغريدة لآل الشيخ قال فيها تعليقا على تغريدة لوكالة الأنباء القطرية عن فعاليات صيف قطر، حيث قال: "طبعا حساباتهم وقنواتهم جالسة تهاجم اللي يحصل عندنا... لا تعليق...طيب على الأقل غيروا اسم الروزنامة".

وفي تغريدة منفصلة، نشر آل الشيخ مقطع فيديو ساخر، قال فيه: "أتوقع لو يسويها العذبة في الترفية في قطر ... بيولع الترفية هناك".

من جهته رد الإعلامي القطري في تغريدة ناشرا صورا لتركي آل الشيخ، بتعليق قال فيه: "أ د ب: تركي آل شيخ يستقيل من رئاسة الاتحاد العربي لكرة القدم.. قرار ممتاز؛ لكي يتفرغ تركي وناسة، لقناة وناسة التي ستقود الشعب لمرافئ الخير والسلام والأمان، ويونس الجنود في الحد الجنوبي، ولصفع المقاومة اليمانية بصواريخ الترفيه والوناسة يا إخوان".

ويذكر أن المجلس الوطني للسياحة في قطر أعلن في مؤتمر صحفي عن "برنامج حافل بالترفيه والتسوق والتجارب السياحية الجديدة خلال موسم الصيف في قطر"، بالإضافة الى الفعاليات العائلية وتخفيضات السفر والإقامة من 4 يونيو وحتى 16 أغسطس.