دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- طالب علاء مبارك نجل الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك، شركة "تذكرتي" الحكومية المسؤولة عن بيع تذاكر مباريات بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة في مصر، طالبها بالتوضيح فيما يتعلق ما وصفه مراوغة الشركة في تسليم شقيقه جمال مبارك وأسرته تذاكر مباريات بطولة كأس الأمم الأفريقية.

وأضاف علاء مبارك في تغريدة له على تويتر، أن شقيقه جمال الذي كان يشغل منصب رئيس لجنة السياسات في الحزب الوطني إبان حكم والده قبل ثورة 25 يناير 2011، دفع ثمن التذاكر والتزم بكافة الإجراءات اللازمة لمتابعة مباريات البطولة.

وهنأ علاء مبارك المنتخب المصري لكرة القدم على فوزه في مباراة مساء الأحد على منتخب أوغندا في ختام مباريات الدور الأول في البطولة، وعبر عن أمنياته بحصول الفريق المصري على البطولة الأفريقية، مصحوبًا بصورة لوالده (الرئيس الأسبق) ووالده أثناء مشاهدتهما لإحدى مباريات المنتخب المصري في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2006 والتي نظمتها مصر.