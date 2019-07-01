وفاة الفنان المصري عزت أبو عوف عن 71 عاما

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- توفي الفنان والممثل المصري عزت أبو عوف، عن عمر يناهز 71 عاما، في وقت مبكر من صباح الاثنين، في إحدى المستشفيات بالعاصمة المصرية القاهرة، بعد صراع مع المرض.

وكان عزت أبو عوف، نقل إلى العناية المركزة بإحدى مستشفيات القاهرة، بسبب معاناته بشكل كبير من مشاكل في الكبد والقلب.

وستشيع الجنازة، بحسب مقربين من الفنان الراحل، ظهر الاثنين، من مسجد السيدة نفسية بالقاهرة.

ونعى عدد من الفنانين والممثلين المصريين والشخصيات العامة في مصر، الفنان الراحل في حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي.

ولد عزت أبو عوف في عام 1948، تخرج من كلية الطب، بدأ حياته الفنية في فرقة “الفور إم” الغنائية، التي أسسها مع شقيقاته، وتفرغ للمجال الفني والتمثيل في عام 1992.

تولى عزت أبو عوف رئاسة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي عام 2006، واستمر في منصبه مدة 7 سنوات.

اشتهر الفنان الراحل بأدواره المتنوعة في السينما والتليفزيون، فضلا عن إسهامات موسيقية في بداية حياته الفنية.

ومن أشهر أعمال الفنان الراحل عزت أبو عوف أفلام أرض الخوف، وأيس كريم في جليم، وطيور الظلام، واضحك الصورة تطلع حلوة، ولا تراجع ولا استسلام، وعبود على الحدود، فضلا عن عشرات المسلسلات والبرامج التليفزيونية.