للمرة الأولى.. نيكي ميناج تحيي حفلا في مدينة جدة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تم الإعلان، الثلاثاء، عن قدوم المغنية التي ولدت في ترينداد وتوباغو، نيكي ميناج، إلى مدينة جدة السعودية لإحياء حفل غنائي.

ونشرت الصفحة الرسمية لموسم جدة على تويتر تغريدة أعلنت فيها قدوم ميناج إلى جدة.

وقالت الصفحة في تغريدتها: "Nicki Minaj جاية على جدة"، بالإضافة إلى عدد من المغنيين والمغنيات.

وستشارك ميناج في مهرجان قناة "إم تي في" الأمريكي للموسيقى والذي سيقام في جدة الشهر الجاري على أرضية ملعب الجوهرة المشعة.