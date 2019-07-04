لقاء لـCNN مع آخر ناسك من نوعه في جبال لبنان

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—نشرت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم فيديو لها من مطار لبنان موجهة انتقادات للطريقة التي يدار بها التي ترافق التوجهات المستمرة للبنان بتشجيع القطاع السياحي.

جاء ذلك في تغريدة على صفحة نانسي عجرم على تويتر، قائلة في تعليق على الفيديو: "أنا اليوم مش فنانة أنا مواطنة لبنانية بنتي عمرها ٥ شهور ع كتفي عم تبكي لمدة ساعة من الوقت ع طلوع الفجر بمطار بلدي ومتلي نساء كتار كانوا حواليي، هل هالشي مسموح؟ هل مقبول يكون في هلقد اهمال بحقنا كمواطنين بمطار بلدنا؟ مسموح نكون بعدنا هلقد بعاد عن أبسط حقوق الإنسان؟"

وتابعت في تغريدة منفصلة: "بكل بلدان العالم بكون للمرأة الحامل والطفل الرضيع استثناءات.. إلا عنا.. يمكن لأن مفكرينا Option؟؟؟ يا حبايب قلبي هيدي من أبسط حقوق المرأة هيدا واجبكن تجاه كل امرأة.. مش كافينا رحية الزبالة بالمطار؟ والإهمال؟.. ما عندكن ولاد أو ما بتحسوا بولاد الناس؟ راضيين بكل أزماتنا بكل الأوضاع اللي فارضينا علينا بس لما توصل لولادنا وأطفالنا.. لهون وبس.. عيب عليكن".

وفي صورة أخرى نشرتها عجرم قالت معلقة: "هيدا لبنان اللي منتغنى في بكتب التاريخ؟ هيدا لبنان اللي بدكن تشجعوا السواح يزوروا؟ ولادنا الصغار صاروا شايفين وفاهمين بالعيوب اللي فارضينا حضراتكن علينا وانتوا ما كنتوا تحسوا! ساكتين ساكتين وبعدين؟ لوين آخدينا؟ عيب عليكن.."