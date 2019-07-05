تركي آل الشيخ ينشر رقم هاتف يحمله.. شاهد ماذا حصل

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—نشر تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية، رقم هاتف يحمله قال إنه خصصه لاستقبال مقترحات حول موسم الرياض، مؤكدا على أنه لن يتجاوب إلا مع ما يخص هذه الفعاليات، قبل أن تنهال عليه المكالمات والرسائل.

جاء ذلك في سلسلة مقاطع فيديو نشرها آل الشيخ على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، حيث قال: " سأخصص الرقم 0550788777 لتلقي مشاركاتكم في موسم الرياض وسيكون معي شخصياً ولن أتجاوب الا بما يخص موسم الرياض فقط ️مرحباً بكم."

وفي تغريدة منفصلة نشر آل الشيخ مقطع فيديو معلقا: " كيف اشوف الاقتراحات؟!" قبل نشر مقطع فيديو آخر يظهر عدد الرسائل التي استلمها ولا تزال ترسل.

واكد آل الشيخ في تغريدة أخرى قائلا: " لن استخدم الا الواتس اب ولن اتجاوب الا مع مقترحات وفعاليات ومطاعم ومقاهي لموسم الرياض فقط ... الرجاء عدم ارسال شيء اخر".