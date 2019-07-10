نيكي ميناج تلغي حفلها في جدة وتخاطب جمهورها في السعودية

لولوة الشريف.. تعرّف إلى أول سعودية تغني في مهرجان عام بالسعودية

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)—أعلنت المغنية الأمريكية، نيكي ميناج، إلغائها لحفل كان من المفترض أن تحييه في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية في الـ18 من يوليو/ تموز الجاري.

وقالت ميناج في بيان: "بعد تفكير عميق قررت عدم المضي قدما بالحفل المزمع عقده في فعاليات جدة العالمية.. في الوقت الذي كل ما أريده هو تقديم عرضي أمام المعجبين في المملكة العربية السعودية، وبعد تثقيف نفسي أكثر حول المسائل، أؤمن أن من المهم بالنسبة لي إيضاح دعمي لحقوق النساء ومجتمع LGBTQ (مجتمع المثليين ومتحولي الجنس) وحرية التعبير".

ويأتي بيان ميناج بعد دعوات عديدة كان آخرها من المنظمة الحقوقية غير الربحية HRF، لإلغاء الحفل في السعودية، ونشرت شكرا لها على اتخاذها هذا القرار بإلغاء الحفل، في تغريدة على صفحتها الرسمية بتويتر، قالت فيها: "شكرا نيكي ميناج على إلغاء حفلك في السعودية ودعمك حقوق المرأة والـLGBTQ.."

وأضافت المنظمة في تغريدتها: "الملايين من الأشخاص حول العالم ملهمون من تفانيك في شؤون حقوق الإنسان والكرامة الإنسانية.. نحن في HRF نحييك وممتنون لقيادتك.."

وكانت ميناج قد نشرت على صفحتها بإنستغرام قائلة: "المملكة العربية السعودية أرى بعض تعليقاتكم وأريد أن أجيب المعجبين مباشرة.. سجلوا آرائكم هنا.."