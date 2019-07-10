دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قالت سارة عيدان، ملكة جمال العراق السابقة، إن حكومة بلادها تعمل على إسقاط الجنسية عنها بسبب دعمها لإسرائيل في مجلس حقوق الإنسان، ودعت المنظمة الأممية والولايات المتحدة وإسرائيل للتدخل لمنع إسقاط الجنسية العراقية عنها.

وكتبت ملكة جمال العراق في 2017، في تغريدات لها على تويتر، أن "لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب العراقي أعلنت دعمها لدعوات تطالب بإسقاط الجنسية عنها ومنع دخولها البلاد بسبب تصريحاتها المتعلقة بإسرائيل"، وأضافت "العراق قد دحض منذ أسبوعين أقوالي في الأمم المتحدة بأنني لا أمتلك حرية التحدث عن إسرائيل، والآن هم يأخذون جنسيتي. هذا غير إنساني. أنا عاجزة عن الكلام".

وتابعت عيدان التي تحمل الجنسية الأمريكية أيضا "قاتلت إلى جانب الولايات المتحدة لإنهاء الاستبداد وجلب الديمقراطية للعراق. إن حرية التعبير هي أساس الديمقراطية ويجب حمايتها"، ودعت الأمم المتحدة والرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى التحقيق في الأمر و"وضع حد لهذا الانتهاك وحماية حقوقها كمواطنة أمريكية عراقية".

وأكدت في تغريدة أخرى: "يجب أن أناضل للحفاظ على الجنسية لأن هذه معركة ليست فقط من أجل حقوقي ولكن أيضا ضد معاداة السامية، آمل بأن تتدخل كل من إسرائيل والولايات المتحدة لمواجهة هذا القرار".

وكان نجل رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير نتنياهو، تفاعل مع تغريدات عيدان على تويتر وعبر عن دعمه لها، قائلا "نحبك في إسرائيل، ولديك الكثير من المعجبين بك في إسرائيل والولايات المتحدة وحول العالم!".

وناشدت منظمة "يو إن ووتش" الأمريكية، رئيس مجلس حقوق الإنسان، كولي سيك، باتخاذ إجراءات عاجلة لمنع العراق من سحب الجنسية من ملكة جمال العراق بشكل غير قانوني ردا على شهادتها في الأمم المتحدة.

وأثارت سارة عيدان، جدلًا كبيرًا في العراق، على خلفية دعمها لإسرائيل، والدعوة إلى تطبيع العلاقات معها، ووصفت حركة حماس الفلسطينية بالإرهابية، وتلقت تهديدات بالقتل بسبب صورة جمعتها بملكة جمال إسرائيل.