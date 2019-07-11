السلطات الأمريكية تضبط كوكايين وماريجوانا بقيمة 569 مليون دولار

لوس أنجلوس، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- يحضر نائب الرئيس الأمريكي، مايك بنس، الخميس، تفريغ 18 طنا من الكوكايين والماريجوانا، بقيمة تزيد عن 569 مليون دولار في سان دييغو.

وقال وكيل الأمن الداخلي المسؤول جيمس سبيرو، في مؤتمر عبر الهاتف، إن هذه الكمية من المخدرات تم الاستيلاء عليها في عمليات في المياه الدولية خلال الشهرين الماضيين، مشيرًا إلى أن كل تلك العمليات مرتبطة بالتحقيق في الجريمة المنظمة "بنما إكسبريس".



وأوضح سبيرو أن خفر السواحل اعترضوا 14 سفينة، معظمها من قوارب البانغا والغواصات محلية الصنع المصممة خصيصًا لكي لا يتم اكتشافها.



وأضاف إن "العثور على هذه السفن في المحيط الشاسع، مثل العثور على إبرة في كومة قش"، مشيرًا إلى أن معظم هذه السفن من أمريكا الوسطى والجنوبية، لافتا إلى أن غالبية هذه القوارب لا تحمل أعلاما وطنية مما يفرض على السلطات في الولايات المتحدة تفتيشها.