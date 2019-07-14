صورة أمير قطر الشيخ تميم بن حمد جالسا لوحده تثير تفاعل مغردين

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—نشر الشيخ خليفة بن حمد، شقيق أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد صورة للأخير جالسا لوحده على طاولة في مقهى، الأمر الذي اثار تفاعلا وتعليقات بين المغردين.

وفي الوقت الذي لا يمكن لـCNN التأكد بصورة مستقلة من مكان المقهى أو تاريخ التصوير، قال الشيخ خليفه في تعليق على الصورة التي نشرها على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر: "حافظه ربي" لتنال الصورة أكثر من 4 آلاف تفاعل بعد سبع ساعات من نشرها.

ويأتي نشر الشيخ خليفة لصورة أمير قطر بعد زيارة الأخير للولايات المتحدة الأمريكية ولقائه عددا من المسؤولين والمشرعين في البلاد يتقدمهم الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب.

ونشر الشيخ تميم بن حمد مقطع فيديو يلخص زيارته لأمريكا على صفحته الرسمية بتويتر، بتعليق قال فيه: "اختتمنا اليوم زيارة إلى الولايات المتحدة الأمريكية سررنا فيها بلقاء أصدقائنا في واشنطن. هذه الزيارة شكلّت حدثا هاما في تاريخ الصداقة والشراكة بين بلدينا".

وفيما يلي نستعرض لكم عددا من الردود والتعليقات التي وردت على الصورة: