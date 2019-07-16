دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – رأت الإعلامية الأردنية، علا الفارس، أن تغريدة "هلا بالخميس" التي أثارت الكثير من الجدل، كشفت لها حجم النفاق وازدواجية التعامل.

وقالت الفارس في تغريدة عبر صفحتها الرسمية على موقع تويتر: "شكرا تغريدة هلا بالخميس... فقد كشفت لي حجم النفاق وازدواجية التعامل".

وعن خلفية القضية، كانت علا الفارس قد نشرت تغريدة في ديسمبر/كانون ثاني من عام 2017، تغريدة حول اعتراف الرئيس الأمريكي بالقدس عاصمة لإسرائيل، قالت فيها: "ترامب لم يختر توقيت إعلان القدس عاصمة لإسرائيل عبثا ... الليلة ندين وغدا نغني "هلا بالخميس"".

واتهمت المذيعة الأردنية في ذلك الحين بالإساءة للسعودية، إذ اجتاح وسم "علا فارس تسيء للسعودية" موقع تويتر، وقال مغردون إنها كانت قد كتبت تغريدة أخرى قامت بحذفها لاحقا وقالت فيها جملة "فبعد زيارته لنا"، في إشارة إلى زيارة الرئيس الأمريكي إلى السعودية.

ونفت فارس ادعاءات المغردين مشيرة إلى أنه جرى "تحوير" كلامها وهاجمت المغردة التي قالت إنها حذفت تغريدة سابقة قائلة: "اختصريني لأنه مصابنا الليلة أكبر من تفاهتك"، على حد تعبيرها.

وغادرت المذيعة الأردنية مجموعة قنوات MBC السعودية بعد تلك التغريدة، وأعلنت مؤخرا أنها ستعمل كمذيعة لدى قناة الجزيرة القطرية.

وفي سياق منفصل، علقت الفارس على قرار تبادل السفراء بين الأردن وقطر، الثلاثاء، قائلة عبر صفحتها على تويتر: "أشرقت وأنورت".

وكان الأردن قد قرر إعادة سفيره إلى قطر لأول مرة منذ الأزمة الخليجية بين الدول الأربع والدوحة، وقبل ترشيح قطر لسفير جديد لها لدى المملكة.