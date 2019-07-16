دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- نشر حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، في حسابه على تويتر، مقطع فيديو يظهر فيه والده محمد بن راشد مع أحفاده، وذلك بالتزامن مع يوم ميلاد حاكم دبي.

ويظهر حاكم دبي وهو يترجل من سيارته، ليركض أحفاده نحوه ويستقبلوه، قبل أن يقوم باللعب مع أصغر أحفاده ويقبل يده.

وجاء وسم #محمد_بن_راشد في قائمة الوسومات الأكثر تداولا على تويتر في الإمارات، حيث تفاعل رواد تويتر بشكل واسع احتفالا بعيد ميلاده.