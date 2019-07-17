مغني مصري يعتذر بعد أن رفض التقاط صورة مع معجب.. ومغردون يهاجمونه

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – رد المغني المصري محمود العسيلي، على حملة الانتقادات التي طالته بسبب ما بات يُعرف في الأوساط الإعلامية المصرية بواقعة "معاك واسطة".

وتعرض العسيلي لموجة انتقادات واسعة بعد أن رفض التقاط صورة مع أحد المعجبين خلال حفلة له، ورد على المعجب قائلا: "حضرتك معاك واسطة ولا حاجة، جامد جدا مثلا".

وأضاف الفنان المصري مخاطبا المعجب: "يعني لو تصورت مع حضرتك مش لازم أتصور مع الناس دي، صح ولا أنا غلطان".

وبرر العسيلي موقفه عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر قائلا: "أي فنان عارف انه من غير جمهوره هو ولا حاجة و صفر على الشمال وإن من تواضع لله رفعه باعتذر بشدة لكل الناس اللي اتضايقت من الفيديو اللي انتشر و باعترف أني كنت غير موفق تماما في اختيار الألفاظ و لكن الصورة والله ناقصه و كان كل نيتي عدم تمييز حد عن حد اثناء الحفلة انا اسف مرة تانية".

وتابع المغني المصري قائلا: "النقطة التانية ان حاولت أقول للشخص اللي انا كنت باكلمه ان ماينفعش نتصور عشان الناس دي كلها لازم تتصور تلات مرات برا الميك و لكن هو كان لحوح جدا و مصمم و كان صوته عالي جدا و بيزعق و انا مش عارف اغني فللأسف قلتله كدا بحسن نية و للأسف كل الكلام دا مش باين في الفيديو".

وهاجم رواد موقع تويتر العسيلي رغم اعتذاره إذ قال أحدهم: "مين محمود العسيلي بقا"، وكتب آخر: "ما هو برضو الراجل الي عايز يتصور غلطان ايه الي وداه حفلة العسيلي".

وفيما يلي بعض التغريدات حول هذه الواقعة: