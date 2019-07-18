غسّان مسعود: كل ما قدّمته من أفلام لم يخفني كما أخافني "الاعتراف"

دمشق، سوريا (CNN) -- قدّم المخرج باسل الخطيب أحدث أفلامه السينمائية "الاعتراف" في عرضٍ خاص بدمشق، تمهيداً لإطلاق عروضه الجماهيرية قريباً في سوريا والعالم العربي.

وضمن الإطار العام لحكاية الفيلم، التي تتقاطع فيها أقدار الآباء والأبناء؛ يبرز الصراع الذي يعيشه السوريون اليوم، كجولة جديدة في حربٍ ممتدة منذ ثمانينيات القرن الماضي.

فيلم "الاعتراف" من بطولة الممثل السوري غسان مسعود، وهو أول أفلامه الروائية السورية الطويلة من إنتاج المؤسسة العامّة للسينما، وعلّق على ذلك في تصريح خاص لـ CNN بالعربية قائلاً: "يكفي أن تكون التجربة الأولى في بلدي لأكون سعيداً بها، ويخطئ من يعتقد أنني أكون سعيداً حينما أقدّم سينما خارج بلدي، فكل ما قدمّته من أفلام سينمائية لم يُخفني كما أخافني هذا الفيلم لأنّه في سوريا.. وآمل أن تبقى الشخصية التي قدمتها عالقة في ذاكرة المتلقي."

الفيلم من تأليف باسل الخطيب بالشراكة مع مجيد الخطيب، ويضم ضمن قائمة أبطاله أيضاً: ديمة قندلفت، ومحمود نصر، وكندة حنّا، وروبين عيسى، ووائل أبو غزالة، وحسن دوبا، بالإضافة إلى ممثلين آخرين.

والفيلم سادس أفلام المخرج الخطيب عن مرحلة الحرب السورية، التي قدّم عبرها قراءته السينمائية لما يحدث، وتقاطعاته مع تاريخ البلاد، وانعكاساته على حاضرها، إنسانياً واجتماعياً، وحاز معظمها على جوائز من مهرجانات سينمائية عربية ، مثل وهران، والاسكندرية، ومسقط.