أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- قال بيان للأسطول الخامس الأمريكي، إن بحارًا أمريكيًا كان على متن حاملة الطائرات إبراهام لينكولن في منطقة الخليج، اختفى، وأضاف البيان أن عمليات البحث تجري بشكل واسع لإيجاد هذا البحار المختفي منذ الأربعاء 17 يوليو تموز الجاري.

وأكد بيان الأسطول الخامس، أن 4 سفن من الولايات المتحدة وإسبانيا وباكستان تبحث عن البحار المفقود في منطقة بحر العرب.

وبمقتضى سياسات البحرية الأمريكية، فإنه يتم إخفاء اسم البحار المفقود.