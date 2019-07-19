هل شاهدتم "عندما تشيخ الذئاب"؟.. إليكم ما قاله أنس طيارة عن دوره

دمشق، سوريا (CNN) -- أشاد النقاد بالأداء المتمكن للممثل السوري أنس طيارة في مسلسل "عندما تشيخ الذئاب" ، فكيف التقط ملامح شخصية "عزمي" على الورق، وأعاد تشكيلها لتبدو على ما ظهرت عليه خلال موسم العرض الرمضاني 2019؟

ويجيب أنس على هذا السؤال وأسئلة أخرى في لقاء خاص لـ CNN بالعربية من دمشق:

"بعد قراءة ما كتب عنه في النص، تعاملت مع الدور كمسألة رياضيات عملت على تفكيكها وإيجاد الحلول لها، بحسب ما تعلمت سابقاً في المعهد العالي للفنون المسرحية، بالإضافة إلى العمل على هذه الشخصية بالتعاون مع المخرج والمخرج المنفذ ومدير التصوير وباقي الفنيين، مما شكّل دفعاً معنوياً كبيراً لي، هكذا تبنيّت أفعال (عزمي)، صدقته وتعاطفت معه للأقصى، وتركت له التصرف كما لوكنت أنا هو، وهو أنا.."

هل واجه أنس أسئلة محيرة حول شخصية "عزمي" وكيف تعامل معها؟

" أكثر ما شغلني البحث عن مبررات لقسوته تجاه أبيه (رباح) وجفاء علاقته معه، فتبنيت فرضية إخلاص (عزمي) المطلق لأمه (الجليلة)، وإيمانه بكل ما تقوله، وطالما أنها تكره الأب فهو سيكرهه بالضرورة، ورغم عدم اقتناعي الكامل بهذه الفرضية، إلا أنني أديت الشخصية ضمن هذا السياق المكتوب على الورق."

ما الفرق بين "عزمي" بطل رواية "عندما تشيخ الذئاب" للكاتب الأردني الراحل جمال ناجي وبطل المسلسل الذي يحمل الاسم ذاته من سيناريو الكاتب السوري حازم سليمان؟

"(عزمي) بطل الرواية يحكى عنه طوال الوقت بصيغة الغائب ولا يظهر إلّا في المشهد الأخير، بينما يرى مشاهدو المسلسل تطورات شخصيته وأفعاله أولاً بأول.."

إلى أي حد تبدو راضياً كممثل عن إدائك لهذه الشخصية بعد المشاهدة؟

" ربما أعطي (عزمي) 10 من 5، وما أقوله ليس تواضعاً مني، ولكنّي على قناعة بأن أدائي سيتطور بمرور الزمن وتراكم الخبرة."

ويُكر، أن مسلسل "عندما تشيخ الذئاب" مأخوذ عن رواية تحمل الاسم ذاته للكاتب الأردني الراحل جمال ناجي، من سيناريو وحوار حازم سليمان، إخراج عامر فهد، وإنتاج "ISEE Media Production".