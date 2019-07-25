وفاة الفنان المصري فاروق الفيشاوي عن 67 عاما بعد صراع مع المرض

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- توفي الفنان المصري فاروق الفيشاوي، في الساعات الأولى من صباح الخميس، بعد صراع مع المرض عن عمر يصل إلى 67 عاما.

وستشيع جنازة الفقيد بعد صلاة الظهر من مسجد مصطفى محمود بحي المهندسين في محافظة الجيزة في مصر.

ونعت نقابة المهن التمثيلية المصرية، الفنان المصري في صفحتها على فيس بوك، قائلة "ننعي الفنان الكبير فاروق الفيشاوي، كان رمزا من رموز الفن المصري وسيظل".

وكان الفيشاوي قد أعلن بنفسه، قبل عدة أشهر، إصابته بمرض السرطان أثناء مشاركته في مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، وقال الفيشاوي في كلمته، إنه فوجئ بطبيبه المعالج يخطره بهذا المرض، موضحا أنه لن ينزعج من الخبر، وأكد للطبيب أنه سيواجهه بكل شدة وكأنه صداع عادى سيأخذ وقته ويمر.

وتدهورت حالته الصحية مؤخرا وتم نقله إلى المستشفى، قبل يومين من وفاته، وكان آخر ظهور علني له في عزاء الممثل الراحل عزت أبوعوف، مطلع الشهر الجاري.

ويعد فاروق الفيشاوي أحد أهم نجوم السينما المصرية في الثمانينات والتسعينيات، وشارك في بطولة العشرات من أفلام السينما المصرية، كما أن له العديد من الأعمال المسرحية والتليفزيونية.

وفاروق الفيشاوي هو والد الممثل المصري أحمد الفيشاوي، وطليق الفنانة المصرية سمية الألفي والدة أبنائه.

ونعى عدد من الفنانين المصريين الممثل الراحل من خلال حساباتهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي.