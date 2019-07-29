علاء مبارك يحذف تغريدة انتقاد وزيرة الهجرة: مصلحة مؤسسات بلدي أولًا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال علاء مبارك نجل الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك، إنه يرفض الزج باسمه في "الإساءة إلى مصر"، على حد تعبيره.

وأضاف في تغريدة جديدة له على توتير، مساء الأحد، أنه يعتبر "مصلحة مؤسسات بلاده أولًا"، مؤكدًا أنه يرفض استغلال تغريداته للإساءة لبلده، على حد وصفه.

وحذف نجل الرئيس الأسبق تغريدة، انتقد فيها وزيرة الهجرة المصرية نبيلة مكرم، والتي تسرب مقطع فيديو لها تتوعد المصريين منتقدي مصر بـ"التقطيع" على حد تعبيرها، وهو ما أثار موجة كبيرة من ردود الفعل، واعتذرت الوزيرة عما ورد في المقطع المسرب وأكدت أن هذا المقطع "اجتزئ" من سياقه.

وتداول الآلاف عبر مواقع التواصل الاجتماعي تغريدة علاء مبارك التي انتقد فيها وزيرة الهجرة وطالب بمحاسبتها.

وقال نجل الرئيس الأسبق في تغريدته، "أعبر عن رأيي الشخصي بكل احترام، يرد البعض علي بالإساءة والتشهير، هؤلاء أتركهم لشأنهم، آخرون يستغلون تغريداتي للإساءة لبلدي، لهؤلاء أقول إن أي محاولة للزج باسمي في الإساءة لمصر، أمر أرفضه، مصلحة بلدي ومؤسساتها تأتي أولاً، هكذا نشأت وتربيت، أي مراهنة على غير ذلك مصيرها الفشل".

ويحاكم نجل الرئيس الأسبق بتهمة التلاعب بالبورصة، إبان حكم والده الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، والذي تم الإطاحة بحكمه في ثورة يناير كانون الثاني 2011، بعد مظاهرات حاشدة تطالب بتنحيه بعد 30 عاما من حكم البلاد.