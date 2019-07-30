لماذا يتحدث مذيعو الأخبار بطريقة غريبة؟

عندما نستمع لمذيعي الأخبار، فإننا غالباً ما نلاحظ أنهم يتحدثون بطريقة مماثلة لبعضهم البعض. وتختلف هذه الطريقة تماماً عن الطريقة التي نتحدث فيها. والسؤال هو لماذا يتحدث المذيعون بطريقة غريبة؟ وكيف يقومون بذلك؟

الأمر يكمن في تحدثهم اللغة ذاتها، وهي اللغة العربية الفصحى، والتي تمكن المذيع من إيصال الفكرة بوضوح تام بصرف النظر عن اللهجة التي يتحدثها المستمع أو المشاهد.

ولأن للغة العربية الفصحى قواعد ثابتة، فإنها تصبح كالنمط الذي يتكرر بين مذيعي الأخبار مما يجعلهم يتحدثون بأسلوب مشابه لبعضهم البعض.

كما تعود طريقة تحدثهم هذه للتدريب المكثف الذي يخضعون له ويتعلمون من خلاله تقنيات التحكم بالصوت.

ويتضمن هذا التدريب التركيز على مخارج الحروف وطريقة التنفس السليمة وطبقات الصوت.

وهذه التقنيات هي ذاتها التي تُدرّس لطلبة المسرح حول العالم، حيث يعتمد أداؤهم على الصوت والإلقاء والتنفس بشكل كبير.

كما يتحتم على مذيعي الأخبار التحدث بطريقة تخلو من المشاعر، حيث يتوقع منهم إيصال المعلومات للجمهور دون إبداء آرائهم الشخصية.

لذلك، وبصرف النظر عن محتوى الكلام، تجد أن أسلوب المذيع نادراً ما يختلف طوال فترة تحدثه.

