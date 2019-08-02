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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- هل يشير لمعان سيارتك إلى نظافتها حقاً؟ إليكم 5 خرافات عن تنظيف السيارة يعير البعض سيارته اهتماماً بالغاً فيحرص هؤلاء على إظهارها بأبهي حلة واتباع شتى الطرق للحفاظ على نظافتها. لكن ما هي أبرز هذه الطرق؟ وهل تعد جميعها حقيقة أم أن بعضها خرافة؟ إليكم أبرز 5 خرافات عن وسائل تنظيف السيارة.



1. خرافة: يمكنك غسيل سيارتك باستخدام سائل تنظيف الصحون

حقيقة: سائل تنظيف الصحون قد يتسبب بإزالة طلاء السيارة

2. خرافة: يمكنك مسح السيارة باستخدام ملابس قديمة لا تحتاجها

حقيقة: أقمشة الملابس خشنة وقد تضر بالسطح الخارجي للسيارة. لذا، يُنصح باستخدام منشفة ناعمة لتنظيف السيارة

3. خرافة: لا تحتاج لتنظيف السيارة طالما تبدو لامعة

حقيقة: قد تضر بعض الأتربة والأوساخ الصغيرة بسطح السيارة، مما يتطلب تنظيفها من حين لآخر

4. خرافة: عند تغليف أي سيارة بالشمع، يدوم هذا التغليف لمدة عام كامل

حقيقة: تعتمد مدة صمود التغليف الشمعي على المناخ والبيئة المحيطة بالسيارة وتختلف من سيارة إلى أخرى

5. خرافة: التغليف الشمعي يحمي السيارة ولا يجعلها بحاجة للتنظيف

حقيقة: يجب مسح السيارة من حين لآخر لمنع التصاق بعض الأتربة الدقيقة بالتغليف الشمعي