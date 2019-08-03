عمرو عبد الجليل يُحير متابعيه بتغريدة عن "الفشل".. ويرد على ساويرس

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أثار الممثل الكوميدي المصري، عمرو عبد الجليل، حيرة عدد من متابعيه بعد أن نشر تغريدة على حسابه على تويتر عن الفشل والنجاح.

وبعد أن أعلن عبد الجليل توثيق حسابه على الموقع، نشر تغريدة قال فيها: "أهم حاجة في الفشل إنك تفشل إنك تبقى فاشل ف تنجح"، على حد تعبيره.

أثارت تغريدة الفنان المصري موجة من التعليقات الساخرة من قبل المتابعين، إذ قال بعضهم إن الفنان المصري نشر تغريدة مبهمة من شدة سعادته بتوثيق حسابه.

ويُعد عبد الجليل من أشهر فناني الكوميديا في مصر خلال السنوات القليلة الماضية، فقد عرف بـ"خفة ظله" وجمله التي علقت في أذهان المتابع المصري والعربي.

وكان قد تبادل الفنان المصري المديح مع رجل الأعمال، نجيب ساويرس، بعد أن نشر تغريدة قال فيها: "أنا دمي خفيف على قلبي أوي وبحبني موت"، ليرد عليه ساويرس قائلا: "وعلى قلبنا احنا كمان"، وأجابه عبد الجيل قائلا: "أنا نجيب خفيف على قلبي قوي وسويرس موت"، على حد تعبيره.