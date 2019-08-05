السعودي مساعد الدوسري وصيف بطل العالم في الألعاب الإلكترونية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- خسر لاعب المنتخب السعودي للألعاب الإلكترونية مساعد الدوسري، نهائي كأس العالم الإلكترونية "FIFA 2019"، على يد الألماني محمد أوبا.

ويحصل الفائز في تلك البطولة التي تجرى تحت إشراف الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، على جائزة مالية قدرها 250 ألف دولار أمريكي.

وتعادل الدوسري، بطل العالم في المسابقتين الماضيتين، في المباراة الأولى بالنهائي بهدف لمثله، لينجح أوبا في الفوز في المباراة الثانية بهدفين مقابل هدف واحد، في البطولة التي أقيمت على مدار 3 أيام في العاصمة البريطانية لندن.

وتوج مساعد الدوسري يوم الأحد بطلًا لمنافسات "إكس بوكس" ضمن منافسات كأس العالم الإلكترونية Fifa eWorld Cup 2019، بعد تغلبه على الفرنسي رافسو (4-3) بمجموع المباراتين، ليحتفظ بلقبه للعام الثاني على التوالي، بينما خسر البطولة على منصة "بلاي ستيشن".

وفاز الدوسري بعدة بطولات منها "FIFA eWorld Cup" لعام 2018 والتي أقيمت في لندن، كما نال جائزة أفضل لاعبي العالم في الرياضات الإلكترونية العام الماضي.

واحتفل أوبا، وهو لاعب محترف في صفوف فيردر بريمن لكرة القدم الإلكترونية، بالتتويج عن طريق التلويح بالعلم الألماني. وقال بعد دقائق من الفوز، إنه لم يكن يتوقع الفوز بالبطولة، وكان يتوقع الهزيمة من الدوسري، وأضاف "جئت إلى هنا دون الكثير من المران لأننا في نهاية الموسم لكني فزت على مسعد الدوسري وهذا جنون".