مصر: حوت الساحل الشمالي "ليس مفترسا" ويجب عدم الاقتراب منه

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قالت وزارة البيئة المصرية، إن ظهور حوت بالقرب من الشاطئ في منطقة الساحل الشمالي في مصر، طبيعي، حيث تتواجد الحيتان بشكل طبيعي في البحر الأبيض المتوسط وتعيش في المياه الإقليمية لمعظم دول شمال أفريقيا ومنها مصر وكذلك سواحل الدول الأوروبية.

ونقلت الوزارة في بيانها، الخميس، عن خبراء أنه "إذا كانت الحيتان صغيرة في العمر، وتبدو كبيرة في الحجم، فإنها تضل في معظم الأحيان طريق السرب المصاحب لها وقد تلبث لأيام قد تطول لأسبوع أو أسبوعين على المناطق الساحلية حتى تعود للمياه العميقة".

وأكدت الوزارة، بحسب البيان، المنشور في صفحة الوزارة على فيس بوك، أن "الحيتان ليست مفترسة"، و"لكن ينبغي أخد الحذر وعدم الاقتراب من منطقة مشاهدة الحيتان على الشواطئ، خاصة الكبيرة منها نظراً لأنها تتحرك عشوائياً عند إحساسها بالقرب من الشواطئ أو بحركة الإنسان الكثيفة حولها. وتركها لتعود للمياه العميقة والذي يكون بشكل عام خلال ساعات لا تزيد عن 24 ساعة إلا في ظروف قليلة".

وطبقاً للاتفاقيات والمنظمات الدولية المعنية بالحيتان، فإنها تقترب من السواحل بكثرة في شمال وغرب البحر المتوسط ولكنها قليلة في المناطق الشرقية من مياه المتوسط ويعود ذلك لقلة الغذاء في منطقة شرق المتوسط مقارنة بالغرب خاصة في الشهور الأولى من فصل الصيف التي تقل فيها كميات الأسماك عن الفصول الأخرى لذا تلجأ الحيتان للاقتراب من الموانئ وموانئ الصيد والسواحل بحثاً عن الأسماك الصغيرة.

كما يعود ظهور الحيتان أيضا في هذا التوقيت، حسبما أكدت وزارة البيئة المصرية في بيانها، "بسبب السلوك المتغير لصغار الحيتان التي تتعلق بعمليات التحول والتوجه نحو المياه الأكثر دفئاً وهي المياه الأقل عمقاً تجاه السواحل خاصة بعد انتهاء مواسم التزاوج في نهاية الربيع وأول الصيف".

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، صورًا لأحد الحيتان بالقرب من أحد الشواطئ بمنطقة الساحل الشمالي، والتي تعد أحد أهم المصايف المصرية.

ويزداد الإقبال على شواطئ الساحل الشمالي، في هذه الفترة من العام بالتزامن مع فصل الصيف، ومن المنتظر أن يتزايد إقبال المصريين على شواطئ الساحل الشمالي في الأيام المقبلة، بمناسبة إجازة العيد.