دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- دعت الممثلة المصرية شيرين رضا، رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، إلى التوقف عن مهاجمتها، والمزايدة عليها، على خلفية تغريدة لها تنتقد فيها صورة لبعض الأضاحي تأكل من القمامة.

وقالت رضا، في تغريدة لها، مساء الجمعة، "بدلا من مهاجمتي على تغريدة، هاجموا من يسمح للأضاحي بالأكل من القمامة، لأنها ستنتهي في بطونكم"، وأضافت "كفاية مزايدة لأن ربنا هو من يحاسب".

وكانت شيرين رضا واجهت انتقادات كبيرة، على خلفية نشر صورة لبعض الخراف التي تأكل من القمامة.

وكتبت رضا في تغريدة سابقة، "ما هو الحيوان المحرم أكله على المسلمين لأنه يأكل من القمامة"، في إشارة إلى تحريم أكل لحوم الخنازير عند المسلمين.

وارتكزت ردود الفعل على نفي أن يكون السبب في تشريع عدم أكل لحوم الخنازير عند المسلمين بسبب الأكل من القمامة، فيما انتقد كثيرون الإهمال في التعامل مع الأضاحي وتركها تأكل من القمامة.