ردود فعل واسعة حول صورة 3 وزيرات بالحكومة المصرية في حفل جنيفر لوبيز

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أثار ظهور ثلاث من وزيرات الحكومة المصرية في حفل المغنية الأمريكية حنيفر لوبيز، مساء الجمعة، والتي أقيمت في مدينة العلمين الجديدة بالساحل الشمالي.

ونشرت سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، في حسابها على موقع انستجرام، صورة لها مع وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي ووزيرة التخطيط والإصلاح الإداري هالة السعيد، وارتدى الوزيرات الثلاث ملابس صيفية بيضاء.

وانتقد عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حضور الوزيرات الثلاث، الحفل، بعد أيام من التفجير الذي أودى بحياة 20 شخصا أمام معهد الأورام بوسط العاصمة المصرية القاهرة.

وأقيم حفل جنيفر لوبيز في مصر، مساء الجمعة، على الرغم من دعوات إلغائه على خلفية زيارة النجمة الأمريكية لإسرائيل.

وحضر الحفلة التي تعد الأولى من نوعها، نحو أكثر من 2000 شخص، فيما وصلت سعر تذكرة الحفل، بحسب بعض ما تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي نحو 5 آلاف جنيه مصري.

وحضر الحفل أيضا عدد من الفنانين المصريين والشخصيات العامة في مصر.