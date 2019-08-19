دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت الفنانة اللبنانية إليسا عن أن الألبوم الغنائي الذي تحضره حالياً سيكون الأخير في مسيرتها الفنية، في موقف أثار صدمة في صفوف متابعيها ومحبيها.

وقالت إليسا، عبر حسابها الرسمي على "تويتر": "أحضر الألبوم الجديد بكثير من الحب والشغف. والسبب أنه سيكون الأخير في مسيرتي".

وأضافت الفنانة الجماهيرية في العالم العربي في تغريدتها: "إنني أعلن ذلك بقلب مثقل ولكن بقناعة كبيرة لأنني لا أستطيع العمل في مجال مشابه للمافيا. لا يمكنني أن أكون منتجة بعد الآن".

وعلق عدد من المشاهير العرب على تغريدة إليسا، ونعرض فيما يلي مجموعة من التعليقات: