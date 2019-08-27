"حرقة كرت".. ما سر جماهيرية هذه الفرقة الغنائية الأردنية؟

(CNN)-- التقت فرقة "حرقة كرت" الأردنية جمهورها بدمشق لأوّل مرة، في حفلٍ قارب عدد حضوره الألف شخص، يوم الجمعة 23 آب/ أغسطس 2019، وذلك بعد سنواتٍ من التفاعل مع الجمهور السوري عبر العالم الافتراضي.

أخذت "حرقة كرت" التي بدأت مسيرتها فعلياً في العام 2014 أسمها من مصطلح دارجٍ باللهجة الأردنية، وتجمع الفرقة فيما تقدمه بين أنماطٍ موسيقية مختلفة، لأغانٍ عربية وأجنبية شهيرة، بأسلوب الـ Mash Up، الذي يلقى رواجاً متزايداً في العالم العربي مؤخراً.

وحقق عددٌ من أغنيات "حرقة كرت" ملايين المشاهدات عبر قناتها الخاصة على موقع "يوتيوب" التي تجاوز عدد مشتركيها الـ180 ألف، فإلى أي حد تعتبر هذه المشاهدات في العالم الافتراضي مقياساً حقيقياً للجماهيرية على الأرض؟

التفاصيل في لقاء خاص لـ CNN بالعربية، مع سامر خالد، أحد مغني الفرقة.