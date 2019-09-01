سيرين عبد النور تحيي حفلين غنائيين في سوريا.. ومسلسل جديد قريبا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أحيت سيرين عبد النور حفلاً غنائياً بـ "معرة صيدنايا"، هو الثاني لها في سوريا خلال صيف 2019، وعبرت الفنّانة اللبنانية لـ CNN بالعربية عن سعادتها بهذا الحفل، وأمنياتها بـ"السلام والأمان" لكل شعوب العالم العربي.

وتستعد المغنية والممثلة اللبنانية لإطلاق أغنيتين قريباً، إحداهما باللهجة المصرية.

جاء حفل سيرين عبد النور في "معرة صيدنايا"، بالتزامن مع الأخبار المتداولة عن توقيعها عقد مسلسل جديد لرمضان 2020، مع شركة "إيغل فيلمز"، الأمر الذي علقت عليه بالقول: "تم الحديث فعلاً عن العمل، خلال اجتماعي مع المنتج جمال سنّان، وسنعلن عن تفاصيل المشروع حينما أوقع العقد رسمياً".

وبات مؤكدًا غياب سيرين عبد النور، عن قائمة أبطال الجزء الرابع من "الهيبة"، رغم النجاح الجماهيري الذي حققته بدور "نور رحمة" في موسم دراما رمضان الفائت، لكنها أضافت "ربما تكون روح (نور) حاضرة بـ (الهيبة4)"، ووجهت التحية لزميلها الممثل اللبناني عادل كرم، والممثلة السورية ديمة قندلفت اللذين أعلنا انضمامهما رسمياً للجزء الجديد من العمل.

وعن احتمالات عودتها للتصوير مرة أخرى في سوريا على غرار تجربتها في 2017، حيث لعبت دور البطولة في المسلسل السوري "قناديل العشاق"، قالت الفنانة اللبنانية لـCNN بالعربية، "بالتأكيد، لم لا؟، أصداء التجربة كانت جميلةً جدا بالنسبة لي، أسعدني أن أكون موجودة في سوريا (بالحلوة والمرة)، وأتمنى أن تعود أحسن مما كانت".