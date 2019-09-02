دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- ردّ الفنان المصري، محمد رمضان بشكل غير مباشر، على الانتقادات التي تلقاها بسبب سجوده خلال حفله الأخير بالساحل الشمالي المصري.

وكان رمضان قد تلقى عدة انتقادات لحفله في 23 أغسطس/آب من بينها تلك المتعلقة بـ"سجدة الشكر"، خاصة من دعاة ورجال دين من الأزهر.

وشارك "رمضان" الأحد مقطعاً مصوراً لسجوده في الحفل، عبر حسابه الرسمي على "إنستغرام"، وعلّق عليه قائلاً "جمهوري نعمة كبيرة من رب العالمين."

وكان الفنان المصري قد ذكر أن حفله شهد أعلى نسبة حضور حفلة في تاريخ الساحل الشمالي، حيث تخطى العدد الـ١٥٠ ألف شخص.

وقد أثار مشهد طيرانه في ذلك الحفل (كما في الفيديو أعلاه) اهتمام جمهوره، حيث تم تداول لقطات لهذا العمل مرفقة بتعليقات متباينة عن الظهور المختلف.