خلاف بين إليسا وتركي آل الشيخ على تويتر بعد تعليق من أحد معجبيها

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- وقع صدام كلامي على تويتر، بين الفنانة اللبنانية إليسا ورئيس هيئة الترفيه السعودية، تركي آل الشيخ، بعدما أثاره تعليق لأحد معجبيها يطالب فيها آل الشيخ باستضافتها للغناء في موسم الرياض للترفيه والسياحة.

البداية كانت بتعليق من أحد مُعجبي إليسا على تغريدة لآل الشيخ، طالبه فيها باستضافتها في موسم الرياض، قائلا: "أميرة الإحساس تكفي معاليك، كملها بملكة الإحساس إليسا.. والله بيكون أجمل إحساس بالكون وبتولع الرياض مشاعر".

وردت إليسا على التعليق، قائلة: "عندما ترغبون في مشاهدتي في حفل، سيحصل ذلك في الوقت المناسب، لا تطلبوا ذلك من أي شخص، لأنني أكون في المكان الذي أستحق أن أتواجد فيه".

ورد رئيس هيئة الترفيه السعودية، "عشان كذا لم تستحقي أن تُدعي !". وتابع: "خليها حرة.. المملكة لايستحق أن يطأ ترابها الغالي إلا من يستحقه".

وعلقت إليسا "بشكرك معالي المستشار. مش مشكلتي إذا انفهم كلامي بطريقة مغايرة. على العموم، ما في شي بيغيّر من محبتي للشعب السعودي"، مُضيفة في تغريدة لاحقة: "أكّن كل محبة وتقدير للمملكة العربية السعودية ولشعبها والوقت الذي ترونه مناسبًا لوجودي بينكم سأفعل بكل محبة".

ومن جديد عقب تركي آل الشيخ، قائلا في تغريدة تالية: "ايوه كذا بوضوح... أحب المملكة وفي الوقت الي بنطلب فيه أنا جاهز".