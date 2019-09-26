دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أثارت إجابة طفل على سؤال أين تقع السعودية، تفاعلا على مواقع التواصل الاجتماعي، تداولها بصورة واسعة مغردون مقتبسين تعليقاتهم منها.

مقطع الفيديو الذي لا يمكن لموقع CNN بالعربية التأكد من تاريخ تصويره يظهر فتاة تسأل طفلا أين تقع السعودية؟ ليجيب الطفل: "لن تقع السعودية"، مكررا إجابته مع تكرار السؤال عليه.

وأثار مقطع الفيديو اتهامات بالفبركة، ردت عليها صاحبة المقطع، مروى عبدالعزيز، في تصريح نقلته صحيفة سبق السعودية، قائلة: "‏الفيديو عبارة حلقة من برنامج، أقدمه على اليوتيوب، فكرته عبارة عن سؤال الشارع والناس عن آرائهم حول مواضيع الرأي العام، أو أسئلة عابرة. وكان الفيديو المنتشر من حلقتي الأولى التي كانت تحت عنوان "اليوم الوطني"، وتم سؤال مجموعة من الناس بمختلف الأعمار عن المملكة العربية السعودية، ومن ضمن الأسئلة أين تقع السعودية؟ وكان سؤال ثقافيًّا، وتم طرحه على الطفل، وجاء رده بعفوية كما هو في الفيديو المنتشر.. أما بخصوص كونه مفبركًا كما ادعى البعض فقد تم الرد بالفيديو الكامل الذي تم منه اقتصاص المقطع المتداوَل".

ويذكر أن تداول الفيديو خلال الأيام القليلة الماضية جاء بالتزامن مع الاحتفالات التي شهدتها المملكة العربية السعودية باليوم الوطني في الـ23 من سبتمبر/ أيلول الجاري، تخلله فعاليات واسعة برزت من بينها استعراض المملكة لقواتها الجوية.

وفيما يلي نستعرض لكم عددا من التعليقات التي تداولها نشطاء على مقطع الفيديو: