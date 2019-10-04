هل تشعر بالذنب تجاه البيئة؟ إليك 5 خرافات عن الاستدامة البيئية

"الحياة فرص، والإنسان الذي يصر على الوصول من قلبه يصل في النهاية"، هكذا علقت المغنية السورية فايا يونان حول ما يتداول عن تلقيها دعماً خاصاً في سوريا، أعطى دفعاً كبيراً لانطلاقتها منذ البدايات.