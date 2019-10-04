هل تشعر بالذنب تجاه البيئة؟ إليك 5 خرافات عن الاستدامة البيئية

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هل تشعر بالذنب تجاه البيئة؟ إليك 5 خرافات عن الاستدامة البيئية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- مع ارتفاع نسبة الوعي حول أهمية البيئة واستدامتها، دائماً ما نسمع نصائح وتعليمات تخص هذا الأمر. لكن هل تعتبر كلها صحيحة؟ هذه حقيقة 5 خرافات عن البيئة واستدامتها. 

 

  1. خرافة: لا مانع من وضع المواد البلاستيكية في المايكرويف. 
    حقيقة: قد يتعرض البلاستيك للذوبان داخل المايكرويف، وقد ينتج عن تسخينه العديد من المواد الضارة التي يمكن أن تتسرب إلى طعامك. 
     
  2. خرافة: يُفضل استخدام الأكياس الورقية بدلاً من الأكياس البلاستيكية.  
    حقيقة: تستهلك صناعة الأكياس الورقية طاقة هائلة، بينما تضر البلاستيكية البيئة. لذلك تعد الأكياس القماشية الأفضل. 
     
  3. خرافة: خلال العقد الماضي، تراجع أثر الاحتباس الحراري وقل كثيراً.
    حقيقة: أظهرت دراسة أن العقد الماضي هو الأسوأ من ناحية الاحتباس الحراري منذ الثمانينيات. 
     
  4. خرافة: يفضل تشغيل السيارة وتحميتها لعدة دقائق قبل قيادتها. 
    حقيقة: لا يسهم ذلك سوى في استهلاك مزيد من الوقود وبالتالي إلحاق ضرر أكبر بالبيئة. 
     
  5. خرافة: المياه المعبأة أفضل من مياه الصنبور وصحية أكثر.
    حقيقة: في الواقع، تخضع مياه الصنابير لرقابة حكومية أكثر من المياه المعبأة. 
 

 

 
 
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