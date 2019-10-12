المتحدث باسم نتنياهو يوجه رسالة لعمرو دياب: "تملنا معاك"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – وجه المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي للإعلام العربي، بنيامين نتنياهو، عفير جنلدمان، رسالة للفنان المصري، عمرو دياب، بمناسبة عيد ميلاده.

وقال جندلمان عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر: "أتمنى للفنان عمرو دياب عيد ميلاد سعيد مني شخصيا ومن جميع معجبيه هنا".

وأضاف المتحدث باسم نتنياهو في التغريدة نفسها، متحدثا عن دياب: "إنه يحظى بإسرائيل بتقدير كبير والفنان تساحي هاليفي الذي عاش كطفل في القاهرة، سجل أداءه الخاص لأغنية عمرو الشهيرة "تميلي معاك"... كل عام وأنت بخير يا عمرو تملنا معاك".

واحتفل دياب بعيد ميلاده رقم 58، الجمعة، ووجه الفنان المصري رسالة شكر لمتابعيه الذين هنأوه بهذه المناسبة قائلا عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر: "بشكركم جدا على كل الحب والدعم والأمنيات في عيد ميلادي، كل سنة وأنتم سبب ناجحي وفرحتي. بحبكم جدا".

واشتهر دياب بعدة أغنيات واكتسب شعبية واسعة على مستوى الدول العربية ووصلت شهرته إلى بعض الدول الغربية كذلك، وتُرجم عدد من أغانيه إلى لغات مختلفة.