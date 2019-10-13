السيسي عن فيلم "الممر": "محتاجين فيلم زي ده كل 6 شهور"

نشر الأحد ، 13 أكتوبر / تشرين الأول 2019

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— أشاد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بفيلم "الممر" الذي يحكي الأحداث في مصر في الفترة من 5 يونيو/حزيران 1967، إبان الاجتياح الإسرائيلي لسيناء وأراضِ عربية، وما تلاها من عمليات مصرية خلال حرب الاستنزاف التي دامت حتى 1970.

وقال السيسي، خلال الندوة التثقيفية للقوات المسلحة، الأحد، إن الفيلم "كان رسالة جميلة جدًا للمصريين، والأداء فيه يعكس روح مصرية بتتكلم، كل المجموعة كان أداءها أكتر من رائع... احنا محتاجين فيلم زي ده كل 6 شهور".

وأضاف السيسي مُخاطبًا أبطال الفيلم الذين ظهروا على منصة الندوة التثقيفية: "الرسالة وصلتوها وفكرتونا، انتو عيشوتهم الفترة دي".

وعُرض الفيلم في دور السينما قبل يوم من ذكرى "نكسة 1967"، وحقق إيرادات تتجاوز 70 مليون جنيه مصري. وقبل أيام أمكن لقنوات تليفزيونية مصرية عرضه، مصحوبًا بحالة من الجدل حول قصته وتوقيت عرضه، فضلا عن تقييم أداء الفنانين المشاركين في العمل.

وقال الرئيس المصري: "بالمناسبة، أتصور للمخرجين والمنتجين إن التجربة (الفيلم) قابلة للتكرار كثيرًا، شوفتوا حالة الالتفاف مش للجيش والشعب بس، لكن للدولة، حالة الالتفاف على مصر".

وتابع السيسي: "احنا محتاجين في ظل التحديات اللي بنشوفها في المنطقة ومحاولة سلب عقول وآمال شعوبنا، إنه يكون على الأقل فيه فيلم زي كده، يساعد الناس انها تطمن".

كما أشاد السيسي بشخصية الجندي هلال في فيلم "الممر"، التي جسدها الفنان محمد فراج، قائلا إن شخصية "الصعيدي اللي بيقول (في الفيلم) أوريهم (الإسرائيليين) إن أنا واقف، رمز لشجاعة المصري اللي لا يتخاذل قدام أي تحدي".

وخلال الندوة، تحدث الرئيس المصري عن دور وزير الدفاع المصري الأسبق المشير محمد حسين طنطاوي، قائلا: "إذا كنا نتحدث عن الفرقة 16 مشاة في حرب أكتوبر، فمعنا قائدها المشير محمد حسين طنطاوي"، ووصفه بأنه رجل عظيم قاد مصر في أصعب الفترات.