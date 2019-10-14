المعزوفة التي استُقبل بها بوتين في السعودية تثير تفاعلا.. فما هي؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – هنأ عدد من المغردين عبر موقع تويتر، الفنان السعودي، رابح صقر، بعد أن استقبلت السعودية، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بمعزوفة أغنيته "انت ملك".

وتداولت وسائل الإعلام السعودية الرسمية فيديو استقبال العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، لبوتين في الرياض على أنغام معزوفة

"انت ملك".

وتداول عدد من المغردين فيديو الاستقبال موجهين التهاني لصقر على عزف أغنيته في مناسبة رسمية لأول مرة في المملكة.

واستقبل الملك سلمان وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، الرئيس الروسي، في العاصمة السعودية الرياض، في الزيارة الأولى لبوتين لمملكة منذ 12 عاما.

وكان قد أطلق الفنان السعودية أغنيته التي نالت إعجاب عدد كبير من السعوديين، وأهداها للملك سلمان.