دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أثار قيام الممثلة ومقدمة البرامج اللبنانية كارلا حداد، ومعها مقدم البرامج اللبناني جورج قرداحي، بعصر العنب بقدميهما على الهواء مباشرة، ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي.

فقد قامت حداد، مع ضيفها جورج قرداحي، في الحلقة الأولى لهذا الموسم من برنامج "في Male" الذي يُعرض على قناة "إل بي سي" اللبنانية، بدهس حبات العنب بقدميهما على الهواء، خلال إحدى فقرات البرنامج.



وظهرت الإعلامية اللبنانية بحسب الفيديو الذي نُشر على حساب القناة على تويتر، وهي تخلع حذاءها وترقص على أغنية لكارول سماحة إذ استذكرت فيديو كليب الأغنية عندما كانت كارول تعصر العنب بنفس الطريقة فيه.



مقطع الفيديو أثار موجة من ردود الفعل والتعليقات، دفعت المقدمة اللبنانية للرد بتغريدة قالت فيها: "كتير أخد ضجّة مشهد عصر العنب بالحلقة الأولى"، وأضافت في نفس التغريدة "عصر العنب بالأقدام طريقة تقليدية اذا ما سامعين فيها #عيب_عليكن الشّتم".



وتابعت حداد قائلة: "نصيحتي اقرأوا و اضطلعوا ثمّ اتحفوني. و عفكرة العنب راح لصنع الخلّ.و شكرا".

وفيما يلي بعض التعليقات التي انتقد فيها رواد موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" ما حصل، مستنكرين الدوس على العنب بالأقدام.



يذكر أن عملية عصر العنب بالأقدام هي الطريقة التقليدية التي كانت تستخدم قبل دخول الآلات إلى هذه الصناعة التي تعود إلى وقت طويل في الشرق الأوسط وحوض المتوسط من أجل صناعة الخل والنبيذ.