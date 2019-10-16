بملابس شخصيات فيلم "موانا".. محمد صلاح يحتفل بعيد ميلاد ابنته مكة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- احتفل نجم فريق ليفربول الإنجليزي والمنتخب المصري لكرة القدم محمد صلاح، بعيد ميلاد ابنته مكة، بطريقته الخاصة، حيث نشر هداف الدوري الإنجليزي في الموسمين الماضيين صورًا له مع ابنته مكة وهما يرتديان ملابس شخصيات فيلم الرسوم المتحركة "موانا".

وكتب صلاح في تغريدة له على تويتر، محتفلًا بعيد ميلاد ابنته، الأربعاء، "أنا ماوي، أحضر لك موانا، عيد ميلاد سعيد يا أميرتي".

وقوبلت التغريدة بردود فعل واسعة، تهنئ مكة ابنة محمد صلاح بعيد ميلادها، فيما استخدم عدد من رواد تويتر صورًا لنجم كرة القدم المصري مع ابنته لتهنئة مكة بعيد ميلادها.