هل يمكن للحيوانات معرفة الغيب والتنبؤ عن الزلازل؟ 5 خرافات نسمع عنها ب

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تتعرض كثير من المدن لهزات أرضية بين الحين والآخر، ولذلك، يتبع البعض خطوات ونصائح يعتقدون أنها قد تقيهم من الخطر. لكن بعض هذه الخطوات ما هو إلا خرافات قد تشكل خطراً حقيقيا على حياتك إن اتبعتها. فما هي أبزر 5 خرافات عن الزلازل؟



1.خرافة: يمكن استخدام الحيوانات الأليفة للتنبؤ بالزلازل كونها تتصرف بغرابة قبل حدوث الهزات الأرضية

حقيقة: يعد ذلك مؤشراً على اقتراب الزلزال، لكنه غير دقيق إذ تتفاوت التصرفات الغريبة وفترة حدوثها من حيوان لآخر

2.خرافة: عند حدوث الزلازل، يُنصح بالاتجاه نحو مداخل المنازل والاختباء هناك

حقيقة: تعد المداخل نقطة تحمل قوية في المنازل القديمة لا الحديثة، لذلك يجب الاختباء تحت قطعة أثاث قوية كالمكتب أو الطاولة

3.خرافة: تتشقق الأرض وتتباعد أثناء الهزات الأرضية

حقيقة: يحدث هذا في الأفلام فقط ، فالزلزال يتسبب ببعض الشقوق الصغيرة على سطح الأرض

4.خرافة: ستتعرض للموت أثناء الهزات الأرضية

حقيقة: لن تتعرض لمكروه إذا ما اتبعت تعليمات وإجراءات السلامة أثناء الزلازل

5.خرافة: يتسبب الطقس بحدوث الزلازل

حقيقة: لا علاقة للطقس بحدوث الزلازل، إذ تبدأ الهزة الأرضية عادة من باطن الأرض بعيداً عن الطقس الخارجي