أمير قطر لـ CNN: نعرف المتطرفين وليس كل من يأتي من خلفية إسلامية إرهابيا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أثارت ردة فعل أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد، عند رؤية والده الشيخ حمد بن خليفة الذي بات يُعرف باسم "الأمير الوالد" خلال مباراة رياضية، تفاعلا واسعا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي.

ويظهر في مقطع الفيديو الذي لا يمكن لموقع CNN التأكد من تاريخ تصويره بصورة مستقلة، تقبيل الشيخ تميم ليد والده الشيخ حمد الذي كان جالسا لحضور المباراة النهائية لكرة الطائرة الشاطئية في العاصمة الدوحة.

الشيخ جوعان بن حمد، شقيق أمير قطر نشر صورا من الحدث الرياضي، الخميس، الذي حضرته الشيخة موزا والدة أمير قطر، قائلا في تغريدة: "بروح الرياضة واهتمام المسؤول حضر صاحب السمو الأمير المُفدى نهائي الكرة الطائرة الشاطئية ..وبروح الإلهام ومباركة الجهود حضر صاحب السمو الأمير الوالد و صاحبة السمو النهائي ..حضوركما دعم وتحفيز ومشاركتكما تشريف وتكريم".

الشيخ خليفة بن حمد شقيق أمير قطر نشر من جهته أيضا تغريدة قال فيها: "مشوار مشرف لأدعم الطائرة الشاطئية .. كان ختامه فضية العالم وذهبية حضور أصحاب السمو وتشجيعهم".

وفيما يلي نستعرض لكم عددا مما تداوله نشطاء حول هذا الفيديو: