زواج جينيفر لورنس في قصر فاخر من القرن الـ19

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(CNN)-- تزوجت الممثلة الأمريكية الشهيرة جينيفر لورنس برجل الأعمال كوك ماروني، إذ أكدت الممثلة الحائزة على جائزة الأوسكار هذا الأمر لشبكة CNN، الأحد.

أقيم حفل الزفاف قبل يوم واحد في قصر بيلكور أوف نيوبورت في مدينة نيوبورت بولاية رود آيلاند، وفقًا لممثل عن العقار.

القصر الفاخر، الذي تم بناؤه في تسعينيات القرن التاسع عشر، يضم غرفة مقببة مساحتها ألفي قدم مربع وثريات ضخمة، من بين ميزات أخرى باهظة.

وألقت لورنس وزوجها تاجر القطع الفنية وعود الزفاف أمام 150 ضيفًا، من بينهم إيمي شومر وإيما ستون وأديل وكريس جينر، وفقًا لموقع بيبول.

ارتدت العروس ثوب ديور للاحتفال، حسبما ذكرت مجلة إيل.