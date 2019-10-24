نشر الخميس ، 24 أكتوبر / تشرين الأول 2019

الشيخ محمد بن راشد لـCNN: سنحافظ على تفوقنا وأهلا وسهلا بمن يقلدنا

9 تعهدات من محمد بن راشد لتحسين جودة الحياة في دبي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—عدد الشيخ محمد بن راشد، نائب رئيس الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، 10 مميزات لـ"الشخصية الإماراتية" على مواقع التواصل الاجتماعي.

جاء ذلك في تغريدة للشيخ محمد على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، بتعليق: "ما هي مميزات الشخصية الإماراتية التي نريدها على وسائل التواصل الاجتماعي؟" معددا 10 نقاط هي كالتالي:

1- شخصية تمثل صورة زايد وأخلاق زايد في تفاعلها مع الناس

2- شخصية تعكس الاطلاع والثقافة والمستوى المتحضر الذي وصلته الإمارات

3- شخصية تبتعد عن السباب والشتائم وكل ما يخدش الحياء في الحديث

4- شخصية علمية.. تستخدم الحجة والمنطق في الحوار

5- شخصية تقدر الكلمة الطيبة.. الصورة الجميلة.. والتفاعل الإيجابي مع الأفكار والثقافات والمجتمعات.

6- شخصية نافعة للآخرين بالمعلومة وناشرة للأفكار والمبادرات المجتمعية والإنسانية التي يزخر بها الوطن.

7- شخصية مندمة مع محيطها العالمي.. تتحدث لغته.. وتتناول قضاياه.. وتتفاعل إيجابيا مع مستقبله

8- شخصية واثقة من نفسها.. تتقبل الاختلاف وتبني جسور مع غيرها من الشعوب.

9- شخصية تعكس تواضع الإماراتي وطيبته ومحبته للآخرين وانفتاحه على بقية الشعوب.

10- شخصية تعشق وطنها.. وتفتخر به.. وتضحي من أجله..