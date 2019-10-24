تعليقات طريفة على ردة فعل بوتين عند ملاحظة ربطة عنق السيسي بين مغردين

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو ملاحظة وردة فعل الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين على ارتداء الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي ربطة عنق متشابهة.

مقاطع الفيديو المتداولة نشرتها روسيا اليوم أولا، جاءت على هامش منتدى إفريقيا -روسيا الاقتصادي الذي يقام في مدينة سوتشي الروسية، برئاسة بوتين والسيسي، وحضور عدد من قادة دول أفريقيا، والذي أعلن خلاله عن عدد من المبادرات بين الدولتين.

وكانت القاهرة وموسكو تعملان على إنشاء منطقة صناعية في مصر حيث يمكن للشركات الروسية العمل منها للإنتاج محلياَ، وأن 23 شركة روسية ستعمل في المنطقة الصناعية في مصر، ومن المتوقع أن يزداد عددها في المستقبل.

وفيما يلي نستعرض لكم عددا مما تداوله نشطاء حول مقاطع الفيديو هذه: