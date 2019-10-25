دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—برزت الأمسية الشعرية للأمير السعودي، عبدالرحمن بن مساعد، بين النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، في فعالية أقيمت على مسرح أبوبكر سالم ضمن موسم الرياض.

بدر العساكر، مدير مكتب ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، قال في تغريدة على صفحته الرسمية بتويتر: "يمنح للكلمة الترف الاستثنائي.. يعطيها من قلبه.. وفصاحة قوله لتصبح نجمة ذات لمعة.. وتغذو ’مذهلة‘ لوطنه.. كلمته سيف ولعشقه.. حرفه مُبهج وللحياة.. نظرة من ثراء قلب.. تصبح أجمل سمو الأمير @abdulrahman له في كل ليلة.. أثير ينتشر سمعا، وقراءة.. ونحن نزهو.."

من جهته رد ياسر أبوهلالة، المدير السابق لقناة الجزيرة القطرية، على تغريدة العساكر، ناشرا مقطع من قصيدة سابقة للأمير السعودي وهو يمدح أمير قطر، قائلا بتعليق: " ربما في أعادة قصيدته التي مدح فيها الشيخ تميم، مدخلاً لتصحيح العلاقات مع قطر وبذلك يؤدي الشعر دوراً محمودا في إصلاح ذات البين، بدلًا من استخدامه في إفساد ذات البين وهي ’الحالقة التي تحلق الدين‘ كما في الحديث".

الفنان حسين الجسمي قال في تغريدة معلقا بدوره على وسم حمل اسم "ليلة عبدالرحمن بن مساعد"، قائلا: "ليلة استثنائية حضرت بها كل المشاعر وسجّلت تكريماً ثقافياً فنياً مستحقاً لشخصية بارزة بموهبة العمالقة، تشرفت بالوقوف شامخاً معتزاً بها أمامكم احبابنا.."

وفيما يلي نستعرض لكم عددا مما تداوله نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي حول هذه الأمسية: