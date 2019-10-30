فيديو حديث والد أمير قطر مع مواطن و"رح صيد سمكة" يثير تفاعلا بتويتر

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر حديثا "عفويا" بين الشيخ حمد بن خليفة، والد أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد والذي يطلق عليه اسم "الأمير الوالد" مع مواطن قطري في منطقة فرضة رويس.

ويظهر في مقطع الفيديو الذي لا يمكن لموقع CNN بالعربية التأكد من تاريخ تصويره، مواطن قطري يرحب بالشيخ حمد بن خليفة قائلا: "يزورنا اليوم سمو الأمير الوالد في فرضة رويس يا مرحبا بيك،" قبل أن يرد الأمير الوالد قائلا: "الله يسلمك.. روح روح صيد سمكة.."

وبرز الشيخ حمد بن خليفة وأحاديثه العفوية في عدد من مقاطع الفيديو مؤخرا، كان من بينها حديثه مع الرياضي القطري، طلال منصور الذي قال له "كم مرة سجنتك؟" ورد الأخير بتغريدة قال فيها: "نعم حبسني مش مره أو مرتين حبسني الدهر كله في قلبه والله. وياليت أنا بروحي حبس أهل قطر كلهم في قلبه الكبير . يا تاج راس أهل قطر جعل عمرك مديد قولو آمين ياهل قطر.."

وفيما يلي نستعرض لكم عددا مما تداوله نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي من تعليقات على مقطع الفيديو هذا: