دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر "مزحة" لوزير الخارجية الإماراتي، الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، مع طلاب بجامعة الملك سعود.

وبظهر في مقطع الفيديو المتداول سؤال الوزير الإماراتي الذي كان يمشي جنبا إلى جنب مع مدير الجامعة، بدران العمر، قبل أن يوجه سؤالا إلى الطلاب إن كان لديهم أي شكاو ضد المدير، وإجابة طالب: "لو كان لدينا شكاوى ضد مدير الجامعة يغفر له حضورك إلى الجامعة"، وهي الإجابة التي وصفها الشيخ عبدالله بالدبلوماسية.

ووفقا لتقرير نشرته صحيفة سبق السعودية، استقبل مدير ‫جامعة الملك سعود، الأربعاء، الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، "وتطرّق الجانبان في حديثهما إلى العديد من المواضيع التي تهم مسيرة التعليم، وكذلك التعاون المستمر بين الجامعات في البلدين الشقيقين".

وفيما يلي نستعرض لكم عددا مما تداوله نشطاء من تعليقات على هذا الفيديو: