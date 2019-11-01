دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو قالوا إنها تظهر وقوع مشاجرة خلال خطبة الجمعة في مسجد بالكويت، ما أثار تفاعلا واسعا، لا سيما أنها كانت مذاعة على الهواء مباشرة عبر التليفزيون الرسمي.

وحسب لقطات للتليفزيون الرسمي الكويتي، لا يمكن لموقع CNN بالعربية التأكد من تاريخ تصريرها بشكل مستقل، توقف خطيب الجمعة فجأة بعد ثوان من بدايته في الحديث عندما سمع صوت لأشخاص يتشاجرون خلال الخطبة، فيما هرع آخرون لمحاولة استكشاف حقيقة ما يجري.

الواقعة كانت في مسجد سعود الراشد بمنطقة العديلية جنوبي العاصمة الكويتية، فيما تضاربت الروايات حولها.

وغرد كويتيون عما حدث، وقال بعضهم إن مُصلِ "مختل عقليًا" هو من أثار الجلبة في المسجد، وأضاف آخرون أنه الرجل كان يردد "غزة، غزة"، بينما لم تكشف الجهات الرسمية سبب المشاجرة، في حين ذهب أحد المغردين للقول بأن الرجل "المختل عقليًا" تم إلقاء القبض عليه من قبل الشرطة، لكونه "ادعى أنه المهدي المنتظر".

ويشار إلى أن موقع CNN بالعربية لا يمكنه التأكد بشكل مستقل من الأنباء والمعلومات التي يتم تناقلها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.