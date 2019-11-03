دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— أثارت الإعلامية المصرية اسما شريف منير، ضجة واسعة خلال الأيام القليلة الماضية بعد وصفها لرجل الدين المصري متولي الشعراوي بـ"المتطرف" الأمر الذي تداوله نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي بصورة كبيرة دفع بالموضوع ليتصدر قائمة الأكثر تداولا على تويتر.

وعلى برنامج مع عمرة أديب على قناة MBC قالت منير: "أنا مش مصدقة أي حاجة والله العظيم من مبارح مش مصدقة، يعني هو الموضوع ابتدأ أن أنا الفترة الماضية كنت تعبانة صحيا ونفسيا فدخلت وقلت أنا عايزة اسمع لشيخ أو اسمع لحد يقنعني ويبقى بسيط وافهمه ويعني انو انا محتاجة أقرب من ربنا أكتر وعايزة حد، فرشحولي ناس لأن دي طريقتي مع المتابعين بسألهم وبسألوني وكدة، كتبولي شيوخ كتير أوي وقلت حشوفهم كلهم وحتى حد كتبلي لازم تسمعيلهم كلهم وتشوفي أكتر حد أقربلك وتابعيه فحد كتبلي الشيخ متولي الشعراوي الله يرحمه.."

وتابعت قائلة: "دخلت ورديت كومنت يعني عايزة أموت نفسي اني قلت كدة بجد والله العظيم، دخلت كتبت وقلت أن انا كنت بشوف الشيخ الشعراوي طول عمري ومكنتش بفهم حاجة والكلام كان بيبقى بالنسبة لي صعب جدا وبعديم لما كبرت شفت حاجة ليه أو كدة كان فيها تطرف وطبعا الكلمة دي انا مكنتش عايز اقولها أصلا لأني انا خفت أقولها ومش بقولها تاني لحد ما موت وأنا حقيقي مفهمتهاش وعقلي مستوعبهاش وحتى استغربت.."

وأضافت: "من ساعة ما قلت الجملة دي، قسما بالله أنا بقولها بمنتهى العفوية مش قصدي أي حاجة مستحيل كنت أتخيل أن دي تبقى ردود الأفعال ابدا.."